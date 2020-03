D2 amateurs: il était écrit que le RFB allait souffrir

C’était presque trop beau, trop facile aussi. Le RFB s’était ouvert une voie royale en partageant l’enjeu à la RAAL, mais il devra bien cravacher jusqu’au bout pour rejoindre la D1 amateurs. Malgré leur récent «trois sur neuf», à six journées de la fin, Dante Brogno et ses hommes restent en pole. Qui aurait misé là-dessus avant le coup d’envoi du championnat?

Les Francs Borains sont dans le dur, c’est un fait, mais y a-t-il réellement lieu de s’alarmer à Vedette ? Non, non et trois fois non. L’heure est plutôt à la remise en question, à la remobilisation, et non au doute ou à la sinistrose. « Il n’y a aucune raison de paniquer », confirme Dylan Botoko, le défenseur boussutois. « À quoi bon ?