Découvrir le foot pendant les heures de classe (vidéos)

Des classes de deuxième et troisième maternelles ont pu découvrir les bases du football, ce lundi matin, au club d’Elouges-Dour, pendant les heures scolaires. Ce projet, appelé «Festifoot Diables», a été lancé par la fédération. L’objectif de l’ACFF est simple: promouvoir la discipline et attirer plus de jeunes vers le ballon rond.