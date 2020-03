Vols cargo à Mons avec 25 prévenus: «Si quelqu’un s’y retrouve»

Suite, ce lundi matin devant le tribunal de Mons, du procès de 25 prévenus. Ils sont accusés d’une centaine de vols cargo, commis dans de nombreux camions stationnés sur des aires d’autoroutes de Wallonie. À la lumière de la plaidoirie de Me Thomas Puccini, on se rend compte que le dossier est difficile à étudier, tant pour les trois juges du tribunal que pour les défenseurs! C’est au point que Me Puccini s’est exclamé que de toute sa carrière, «jamais il n’avait vu un dossier aussi peu clair. Si quelqu’un s’y retrouve…»

Cet avocat défend un prévenu de 25 ans, en séjour illégal, accusé de toute une série de vols, dont des vols avec violence au préjudice de camionneurs en stationnement. Lui, au départ de l’enquête, a commencé à nier en bloc tout ce qui lui était reproché. Il est ensuite passé aux aveux dans une trentaine de vols.