Grands-Prés à Mons: arrêt de travail au Carrefour fermé ce lundi

Ce lundi matin, les clients du Carrefour n’ont pas pu entrer dans le supermarché pour faire leurs courses. « J’ai trouvé les volets baissés et il y avait un écriteau qui annonçait qu’ils n’avaient pas pu ouvrir à cause d’un mouvement social interne au magasin. J’ai croisé un employé qui me disait qu’a priori cela resterait fermé toute la journée. »