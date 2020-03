La population montoise passée à la loupe

En termes de population, Mons est la quatrième ville wallonne derrière Charleroi, Liège et Namur. D’après les chiffres arrêtés au 31 décembre 2019, la cité du Doudou compte 95.887 habitants. La plupart d’entre eux vivent en centre-ville.

En un an, la population montoise a nettement augmenté. Entre fin 2018 et fin 2019 (d’après des chiffres basés sur les registres de la ville de Mons), elle est passée de 95.551 à 95.887 habitants, soit une hausse de 336 citoyens. C’est la plus grande augmentation qu’a connu la cité du Doudou depuis 2013.