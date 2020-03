Accidents à Jurbise et Frameries cette nuit mais aucun blessé

L’accident est survenu cette nuit à Erbisœul. - COM

Un accident a eu lieu à Frameries samedi soir. Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et en a percuté un autre qui était stationné. Les dégâts ne sont que matériels. Aucun blessé n’est à signaler. Idem à Erbisœul dans la commune de Jurbise. Un conducteur a également heurté une voiture stationnée. Il n’y a pas non plus de blessé.