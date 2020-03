D3 amateurs: l’USGTH a un dernier effort à fournir

L’USGTH se porte bien, mais elle ira encore mieux quand elle aura décroché les deux ou trois victoires qui lui manquent pour être mathématiquement sauvée et donc rassurée.

Personne, au sein du club, ne doute du bon déroulement de la fin de la saison, mais autant terminer le travail le plus rapidement possible. « Quand je vois l’intensité et l’engagement que mes joueurs mettent encore dans les séances d’entraînement, je ne peux que me montrer confiant », commente Jean-Christophe Dessilly, le coach saint-ghislainois.