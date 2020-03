D3: le Symphorinois prend des points et du plaisir

À gauche, le Symphorinois et son bilan de 15/18. À droite, Pont-à-Celles, seulement battu par Ganshoren lors des six dernières journées, mais qui a profité de cette période pour doubler son capital (13/18).

Le duel de ce dimanche, au stade Tondreau, va donc opposer des équipes en forme et en confiance. « Au fil des journées, la lutte pour le maintien va être de plus en plus chaude », explique Ethan Poulain, le défenseur du Rapid. « Restons concentrés car chacun met toutes ses forces dans la bataille.