Mons: ils chantent contre le harcèlement scolaire (vidéo)

L’athénée provincial Jean d’Avesnes vient de diffuser un clip sur les réseaux sociaux. La chanson «Garde Espoir», composée et interprétée par Marø, élève de sixième secondaire, est l’aboutissement d’un projet qui a démarré en début d’année. Elle a comme but de sensibiliser contre le harcèlement scolaire. Et elle rencontre un franc succès. En moins de 24h, elle a été partagée plus de 700 fois.