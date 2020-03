Basket: confirmation attendue de L’9 Flénu (+autres Régionales)

Après avoir renvoyé la jeune troupe d’Emilien Carion à ses chères études, le leader Flénu n’a pas du tout envie de perdre des plumes face aux Bruxellois d’Ixelles.

Cette rencontre est programmée ce samedi (20h) à la rue des Produits. « Pour terminer la phase classique en pole position, nous n’avons plus le droit à l’erreur. Il nous reste six grosses batailles à livrer face à des adversaires compliqués. Comme le dit si bien la formule, cela va se faire step by step (étape par étape).