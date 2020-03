Mons: des chevaux de trait employés par la province

Et si les chevaux de trait remplaçaient certains véhicules motorisés? C’est le pari qu’ont décidé de relever le Centre provincial «Les métiers du cheval» de Mons, et Pascal Lafosse, le député provincial en charge de l’Enseignement. Différents services pourraient être rendus par des chevaux de trait uniquement sur des propriétés de la province de Hainaut. Un concept innovant et original.

Chipie et Délicieuse, deux magnifiques chevaux de trait ardennais, pourraient bien fouler les pavés de Mons d’ici quelques mois pour ramasser des poubelles ou nettoyer les rigoles. Des traits ardennais qui participent aux services rendus aux citoyens, une curieuse idée qui prête à sourire. Et pourtant !