Nimy: deux véhicules ont pris feu avenue du Tennis

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi, avenue du Tennis à Nimy. Deux véhicules ont pris feu devant une habitation qui a dû être évacuée, le temps de l’intervention des pompiers.

Pompiers et policiers ont dû intervenir dans la nuit de mardi à mercredi, avenue du Tennis à Nimy. Un véhicule venait de prendre feu devant une habitation. Il n’y a désormais plus que des cendres sur le sol... L’incendie s’est malheureusement propagé. Un deuxième véhicule a été touché, et a lui aussi été détruit par les flammes.