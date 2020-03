Carine et Patrick sont des habitués du Lidl de Frameries. Ce jeudi, quand ils ont ouvert leur ravier de champignons à la grecque, ils sont tombés sur un morceau de plastique noir et dur. Inquiets et mécontents, ils ont repris contact avec la chaîne de magasins qui compte bien faire la lumière sur ce problème.

C’est la semaine dernière que Carine, 54 ans, est allée faire ses courses au Lidl de Frameries. C’est une habituée du magasin.