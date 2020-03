Hornu: les voisins du «dépeceur» David sont abasourdis

L’Hornutois David a été placé sous mandat d’arrêt et inculpé de l’homicide de Jordan Dewilde, porté disparu depuis octobre 2018. C’est ce mardi matin qu’il a été interpellé à son domicile, et des ossements ont bien été retrouvés sur place. Des analyses ADN doivent encore déterminer s’il s’agit uniquement du corps de Jordan Dewilde. Ses voisins n’en reviennent pas, et témoignent.

David Van Nespen, 39 ans, a été interpellé mardi matin à son domicile dans le cadre de l’affaire Jordan Dewilde. Le Montois de 31 ans était porté disparu depuis le 9 octobre 2018. Il avait quitté une habitation, avenue de la Francophonie à Mons, et n’avait plus donné de ses nouvelles depuis.