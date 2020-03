Mons : P’Tika, le nouveau café «enfants bienvenus»

Jennifer et sa maman lancent le projet ensemble. - D.R.

Se rendre dans les lieux publics relève parfois du défi pour les parents… Pas tant à cause des caprices ou des larmes de leurs bambins, mais plutôt par le regard méprisant de voisins de table. C’est à partir de ce constat qu’une mère et sa fille ont décidé d’ouvrir P’Tika, un café où sont accueillis à bras ouverts les parents et leurs enfants. Ouverture dans les mois à venir.