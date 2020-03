Colfontaine: Baldo reporte son concert à cause du coronavirus

Le chanteur Baldo, bien connu de la région de Mons-Borinage, a décidé de reporter son concert. Il attendait 1.800 personnes à l’espace Magnum le 15 mars prochain pour fêter ses 45 ans de chansons. Baldo ne veut pas risquer une contamination du coronavirus dans son public, composé principalement de personnes du 3e âge.

« Par respect pour mon public, j’ai décidé de ne pas me produire sur scène le 15 mars », annonce tristement Baldo. Le chanteur borain a en effet pris cette décision étant donné la situation de plus en plus incertaine face au coronavirus en Belgique. « Je suis assez triste de devoir annuler, mais j’ai pris cette décision pour éviter tout risque de contamination.