Quiévrain pleure Ali du restaurant L’Oriental

Alain Achour dit Ali est décédé ce mercredi 4 mars. Sa disparition va laisser un grand vide dans la région, notamment à Quiévrain. Ali, qui avait lancé le restaurant «L’Oriental», était très apprécié.

Alain Achour est décédé ce 4 mars à l’âge de 63 ans des suites d’un cancer. L’homme, né à Quaregnon, était plus connu sous le nom d’Ali. Il avait lancé son propre restaurant « L’Oriental », spécialisé en couscous maison et viandes de qualité, en 1984. Et au fur et à mesure des années, l’établissement était devenu une véritable institution.