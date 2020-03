Quiévrain: Il conteste avoir foncé sur son rival amoureux

Le 21 mai 2019, le tribunal correctionnel de Mons infligeait une peine de huit mois de prison, assortie d’un sursis de cinq ans, à Jean qui était poursuivi pour avoir détruit une voiture, donné des coups à Denis et harcelé son ex-femme. Ce mercredi, en appel, Me Pol Descamps a plaidé son acquittement pour les deux premières préventions, le harcèlement n’étant pas contesté.

Jean et Rose se sont mariés en 2008. Ils ont divorcé sept ans plus tard. Par la suite, elle a accepté de le revoir mais sans aucune intention amoureuse. Jean espérait renouer avec elle et il insistait. Les premières plaintes pour harcèlement sont tombées dès janvier 2017. En avril, il a écrit : « c’est toi ou moi, l’un de nous deux doit partir pour que notre amour soit mort ».