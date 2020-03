Hornu: il y avait beaucoup d’ossements chez le suspect David V.

Jordan Dewilde, 31 ans, n’a plus donné signe de vie depuis le 9 octobre 2018. - E.G./COM.

Pas mal d’ossements se trouvaient au domicile de David V. Il s’agit de l’Hornutois interpellé mardi matin, dans le cadre de l’affaire Jordan Dewilde. Le parquet de Mons a indiqué qu’une tête et d’autres parties du corps étaient bel et bien dans son habitation, comme en témoignait un sans-abri. Les analyses ADN doivent encore déterminer s’il y a seulement des ossements humains, et surtout s’il s’agit uniquement du corps de Jordan Dewilde.