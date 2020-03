Basket: Rosko de retour à Blaton !

Jérémy Wrzosckiewicz va aider Blaton à se sauver en P2. Retrouvez aussi les meilleurs joueurs du week-end, de la P1 à la P3.

Malgré des contacts avancés avec le BCJS Estaimpuis, c’est bien au BC Blaton que Jérémy Wrzosckiewicz a repris la compétition ce dimanche . « Stéphane Mévis, le coach du BCJS Estaimpuis, m’a relancé il y a deux ou trois semaines », explique le pivot blatonien. « Avec l’accord de ma femme, j’ai accepté de me réentraîner avec les « sang et or » étant donné que Chantry était blessé.