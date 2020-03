St-Ghislain: le plus grand champ photovoltaïque inauguré

Ce mercredi matin avait lieu l’inauguration du plus grand champ de panneaux photovoltaïques jamais créé en Wallonie. La société Gallée Energy et ses actionnaires, Perpetum, entreprise flamande et l’Invest Mons Borinage Centre, ont présenté leur projet du plus grand parc photovoltaïque de Wallonie. Ce dernier injectera directement l’énergie des panneaux sur le réseau électrique.

Il y avait du beau monde ce mercredi matin à Saint-Ghislain lors de l’inauguration du plus grand site de panneaux photovoltaïques. Les ministres Elio Di Rupo (PS) et Phillipe Henry (Ecolo) étaient présents mais aussi la députée wallonne Jacqueline Galant (MR) et du bourgmestre de Saint-Ghislain, Daniel Olivier (PS). « Nous sommes des pionniers, » déclare Edouard Gallée fils.