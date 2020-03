Mons: la société I-Care rachète Mecotec à Gembloux

I-care accélère sa croissance et vient de racheter la société Mecotec, basée à Gembloux et spécialisée dans la calibration et les mesures industrielles. Leader de la maintenance prédictive et de l'intelligence artificielle appliquée à l’industrie, I-care renforce ainsi son équipe et étend son champ de compétences, tout en augmentant son chiffre d'affaires et son portefeuille clients.

Avec le rachat de Mecotec, I-care entend proposer un service encore plus complet à ses clients. L’entreprise s’offre en effet un marché supplémentaire et complémentaire à son activité-maîtresse : celui de la calibration et des mesures industrielles.