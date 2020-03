Cyclisme: le Grand Prix Samyn reste... français!

Hu go Hofstetter (Israel Start Up Nation) a remporté ce mardi la 53e édition du Grand Prix Samyn. Il est le neuvième coureur de l’Hexagone à s’imposer dans l’épreuve hennuyère qui rend hommage depuis 1968 à la mémoire du Quiévrainois José Samyn, premier vainqueur… français de la course.

On n’avait pas disputé, à proprement parler, le GP José Samyn en 1968. Mais le coureur franco-belge de Quévrain (et Quiévrechain) avait remporté la course… le GP de Fayt-Le-Franc. Un an, ou quelque, avant de trouver la mort en août 1969, des suites d’une chute au critérium d’après Tour de Zingem (où il avait remplacé Raymond Poulidor au pied levé).