GP Samyn: le Français Hofstetter remporte une course indécise

Il succède à Florian Sénéchal, victorieux l’an dernier et dans le bon groupe jusqu’à la fin.

Hugo Hofstetter (Israël Start-Up Nation) a remporté la 51e édition du Grand Prix Samyn (1.1), la course d’ouverture de la saison cycliste en Wallonie. Au terme des 201,9 kilomètres entre Quaregnon et Dour, le Français s’est imposé au sprint devant Aimé De Gendt (Circus-Wanty Gobert) et le Néerlandais David Dekker (SEG Racing Academy).