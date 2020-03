Nova Mons: 60 millions investis sur l’ancien site de Belgacom

Ce mardi midi, la société Nova Mons, qui regroupe la société ION et Kumpen RED, a présenté son projet immobilier prévu sur l’ancien site de Belgacom et plus largement sur la place de Bootle. En début de soirée, les riverains seront invités à une exposition au gouvernement provincial en présence des promoteurs.

Ce lundi 2 mars était un jour symbolique pour le projet Nova Mons qui vise à donner un nouveau visage à la place de Bootle, à deux pas de la grand’Place. C’est en effet depuis ce lundi que le dossier peut être consulté au service de l’Urbanisme de la Ville de Mons.