La Reine Mathilde en visite à Mons

La Reine Mathilde a échangé avec les enfants qui participent au projet musical montois « Fly to the Moon ». - Eric Ghislain

La Reine Mathilde est, ce mardi matin, à La Maison des Ateliers et à l’école communale du Ponton à Cuesmes. Son altesse est allée à la rencontre des enfants qui participent au projet musical montois «Fly to the Moon».