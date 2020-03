Mons: la Ville intervient pour sauver l’Amusette!

Le centre éducatif l’Amusette était à deux doigts de déposer le bilan à cause de problèmes financiers. Personnel et administrateurs ont tenté différents stratagèmes afin de récolter de l’argent et sauver leur institution. Ce lundi, le collège communal de Mons s’est réuni en urgence pour prendre une décision.

Faillite ou pas faillite ? Le sort de l’Amusette est entre les mains du collège communal de Mons. Face à la situation extrême, le collège s’était réuni ce lundi après-midi en urgence. La date butoir pour l’Amusette, c’est mercredi, jour où elle doit payer 3.000 €. Si l’ASBL ne paie pas cette facture, elle devra définitivement fermer ses portes.