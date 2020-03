Foot: Cyprian Miroir (RAQM B) devient un attaquant redouté

Le RAQM B est remonté à la septième place grâce à son succès contre Havré (2-1). Cyprian Miroir, auteur d’un doublé, a permis à ses couleurs d’empocher les trois points.

« Mon premier but est parti d’une récupération de balle dans l’entrejeu », explique l’attaquant de 21 ans. « Mon équipier a tout de suite été lancé sur son flanc. Il m’a adressé un centre que j’ai réceptionné au petit rectangle. Ma seconde réalisation a été plus difficile. Le gardien de but d’Havré a repoussé un tir d’un de mes équipiers.