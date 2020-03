Jemappes: le marché du jeudi sera déplacé vers la Grand’Place

Les maraîchers installés chaque jeudi matin dans la rue du Marché à Jemappes vont devoir déménager. Mais c’est pour une phase de test, précise le collège communal.

À Jemappes, le marché hebdomadaire se tient le jeudi. Les commerçants ambulants occupent la rue du Marché où l’on constate que les échoppes sont de plus en plus espacées et malheureusement, là comme ailleurs, de moins en moins nombreuses. « C’est un métier qui devient difficile et nous essayons de trouver des solutions », commente la porte-parole de la Ville de Mons.