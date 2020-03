Une centaine de vols cargo à Maisieres et en Wallonie, 25 accusés

Première audience dédiée aux plaidoiries de la défense, ce lundi matin, dans le dossier d’une centaine de vols cargo, commis dans des camions stationnés sur des aires d’autoroutes wallonnes entre 2016 et 2018. Deux autres matinées seront consacrées aux avocats des 25 prévenus dans cet épais dossier jugé à Mons.

À la lumière des premiers débats, on entend les uns et les autres nier certains faits et en avouer d’autres. Mais la présidente de la chambre à trois juges connaît son dossier sur le bout des doigts et n’hésite pas à placer certains prévenus devant leurs contradictions…