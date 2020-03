Dour: quand le centre culturel devient salle de jeux vidéo

Un mercredi après-midi par mois, la maison des jeunes de Dour envahit le centre culturel pour des séances de gaming. «En fait, nous occupons la grande salle de spectacles, nous précise Kim Pung, l’animateur référent de la maison des jeunes, pour permettre à nos jeunes de se mesurer sur le grand écran du cinéma.»

Sauf lors de la dernière séance... car « le centre culturel a prévu en parallèle une autre activité et on s’est rabattu sur le foyer où on a amené différents écrans. C’est plus intimiste mais cela vaut le coup quand même ! »