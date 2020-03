Grand Prix Samyn: voici par où passeront les coureurs!

Nouveau parcours pour la course reliant traditionnellement Quaregnon et Dour. Parmi les nouveautés, un passage par Cuesmes, où la circulation sera momentanément interrompue. Retrouvez ci-dessous tous les lieux et horaires de passage du Grand Prix Samyn.

Le Grand Prix Samyn se tiendra ce mardi 3 mars entre Quaregnon et Dour. Le parcours de cette nouvelle édition contient des nouveautés. « Nous avons dû trouver des compromis avec la RTBF qui retransmet les deux courses à l’antenne, celle des femmes ainsi que celle des hommes » explique Pol Bouvier, ancien échevin des Sports de Frameries et impliqué dans l’organisation du Grand Prix.