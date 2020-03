On ne peut pas écrire que cette 28e édition du carnaval dédié aux enfants restera dans les mémoires au niveau de la participation. En effet, ce samedi en début d’après-midi, ils n’étaient pas vraiment nombreux au départ du chapiteau dressé à la rue Briffaut. Les courageux déguisés et leurs parents ont quand même essayé de mettre l’ambiance sur le thème de cette année: les couleurs.

Pas vraiment beaucoup de couleurs non plus dans le ciel, sauf le gris qui a pris le dessus tout au long du passage du cortège, qui a sillonné les rues du plus petit village de Mons.