Futsal: Dour s’offre le scalp d’un favori, le Magic déchante

En football en salle nationale, nos différents clubs entrent dans la dernière phase du championnat. Et ce week-end fut marqué par des fortunes diverses. Victoire impériale du promu dourois sur un candidat au titre, probable future défaite sur tapis vert pour le Magic Thulin, sixième victoire consécutive pour Flénu et bon partage en vue du maintien du Hellas. On fait le point.

Dans quelques semaines, les différents championnats nationaux de football en salle auront livré leur dernier verdict. Engagés à différents échelons, nos clubs ont connu des fortunes diverses ce week-end. L’exploit du vendredi soir revient sans aucun doute à Sainte-Odile Jeunes Dour en D1.