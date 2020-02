Intempéries à Mons-Borinage: «Il y a eu une mini-tornade»

Ce samedi, le vent a de nouveau soufflé très fort! Vers 14h, les pompiers de Mons en étaient à 30 interventions simultanées. Câbles tombés, toitures envolées et arbres arrachés,... «Il y a eu une mini-tornade», expliquent les hommes du feu.

Les pompiers de Mons sont débordés en ce samedi : « Il y a eu une mini-tornade sur Jemappes-Quaregnon. Et j’ai entendu que ça bougeait sur Dour et Quiévrain », explique le gradé. « Nous somme appelés pour des toitures envolées et des arbres arrachés. Nous avons actuellement une trentaine d’interventions en cours, depuis une heure », nous relatait-il vers 14h.