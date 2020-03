20.000 Grecs dans les mines de Mons-Borinage

On peut considérer qu’environ 35.000 personnes d’origine grecque vivent en Belgique, une communauté assez soudée qui ne manque pas de se retrouver à de nombreuses reprises chaque année. À noter que la diaspora (dispersion) grecque dans le monde est assez importante. Dans notre région de Mons-Borinage, elle flirte avec un petit millier de personnes concernées. C’est surtout à Mons et à Quaregnon qu’on les retrouve.

Comme pour l’Italie mais aussi l’Espagne, le Maroc et la Turquie, la Belgique a signé un accord avec la Grèce en vue d’une émigration grecque vers la Belgique pour ses besoins de main-d’œuvre et plus particulièrement pour les charbonnages. L’accord bilatéral a ainsi été signé le 12 juillet 1957.