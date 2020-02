Intempéries: la circulation des trains perturbée à Jurbise

La circulation perturbée entre Jurbise et Soignies, et Jurbise et Ath. - E.G.

Le vent souffle fort ce samedi! Suite aux intempéries, la circulation des trains est perturbée, notamment à Jurbise. Les trains ne circulent plus entre Jurbise et Soignies, à cause d’un incident. Pas de train non plus entre Jurbise et Ath, un arbre menaçant de tomber sur la caténaire.