«Risque de quelques dégâts locaux», annonce Farid de Météo-Mons!

L’IRM a émis une alerte jaune sur la Belgique ce samedi pour cause de vent violent. Même s’il n’est (pour l’instant) pas question de la tempête Jorge qui va toucher une partie de la France selon David Dehenauw de l’IRM, des dégâts seront possibles car en plus du vent, de la grêle et des orages sont attendus, comme l’annonce Farid de Météo-Mons, une voix qui compte de plus en plus dans le milieu des prévisions météo.

« Samedi, l’IRM prévoit un vent moyen pouvant atteindre 8 Beaufort à la mer du Nord belge. Les observations s’accordent sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une tempête belge (il faut que la force du vent soit de 9 Beaufort), nous ne parlons donc pas de la tempête Jorge dans notre pays ce samedi