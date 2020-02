Mons: 3.000€ à trouver avant mercredi pour sauver l’Amusette

«L’amusette» est en situation de crise. Dans moins d’une semaine, un huissier doit venir pour saisir le matériel. L’ASBL de Mesvin n’a plus les moyens de payer ses factures et va devoir déclarer faillite si une solution n’est pas trouvée. Une pétition et un appel aux dons ont été lancés par le personnel tandis que le conseil d’administration cherche de nouveaux subsides.

Ce vendredi matin, lorsqu’on entre dans la cour de l’Amusette à Mesvin, rien ne prédit la situation de crise dans laquelle l’ASBL se trouve. Alors qu’elle risque de fermer d’ici mercredi, des enfants jouent encore dans le préau tandis que les animateurs préparent le repas de midi.