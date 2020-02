28/02 13:00 → 28/02 21:00

Samedi, la tempête Jorge, associée au noyau de basse pression situé entre l’Irlande et l’Écosse, déterminera notre temps et sera à l'origine de beaucoup de vent sur la Belgique. La vitesse du vent augmentera surtout au passage du front froid qui atteindra l'ouest du pays vers midi. Nous prévoyons sur l'entièreté du territoire des rafales qui seront généralement comprises entre 70 et 90 km/h voire un peu plus sous les averses.