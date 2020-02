La vérité sur The Voice Kids: Océana et Anouk étaient ex aequo!

Les langues se délient un peu après le verdict de «The Voice Kids», première version junior organisée par la RTBF. Un verdict qui n’est pas du tout remis en question, mais la façon dont La Une a présenté la finale laisse perplexe une partie de ceux qui ont assisté à son enregistrement, le dimanche 26 janvier dernier.

Ce soir-là, contrairement à ce qui s’est passé dans toutes les autres saisons de « The Voice » sur la RTBF, ce ne sont ni les coaches, ni le public devant sa télé (et pour cause, c’était enregistré), mais un bien un jury de 100 personnes représentatives qui a élu Océana, comme ce qui a été montré à l’antenne mardi dernier.