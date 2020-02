Mons: deux marchés du vendredi rassemblés sur la Grand-Place

Bientôt, les marchands de fruits et légumes rejoindront ceux de fleurs sur la Grand-Place. - Archives L.A.

Dans le cadre de la redynamisation du marché du vendredi matin à Mons, le marché aux fleurs actuellement présent sur la Grand'Place et le marché aux fruits et légumes présent sur la Place du Marché-aux-Herbes seront rassemblés à partir du vendredi 13 mars 2020 sur la Grand'Place. Et ce, de manière permanente!