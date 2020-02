Le cirque Bouglione sera présent à Mons jusqu’au 8 mars prochain

C’est sur le parking du cinéma Imagix Mons que le cirque Bouglione a pris ses quartiers jusqu’au 8 mars prochain. Entre tradition et modernité, Bouglione se renouvelle. Et cette année, vous ne verrez pas d’animaux sur la piste, même pas les chiens de la famille.

