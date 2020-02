D2 amateurs: la RAAL, quasiment une balle de titre pour le RFB

Jamais banal, un RAAL-RFB! Celui de ce vendredi soir ne le sera pas encore puisqu’il orientera la lutte pour le titre, huit points et un match séparant les deux formations. Chaud chaud!

La RAAL et les Francs Borains ne se quittent plus. Voilà trois saisons que les meilleurs ennemis nourrissent les mêmes ambitions et empruntent le même chemin. Les revoilà réunis, ce vendredi, pour une rencontre qui scellera ou relancera la course au titre.