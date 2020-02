Rallye: le Quévysien Walbrecq vise le titre national cette saison

Revanchards après avoir manqué le titre pour une poignée de points en 2019, Sébastien Bedoret et Thomas Walbrecq abordent le nouvel exercice avec de grosses ambitions. Plus que jamais en lice pour la couronne nationale, le Beaumontois et son copilote quévysien démarrent la saison 2020 à Landen, hôte de la première épreuve du championnat de Belgique des rallyes.

Si le « Rally van Haspengouw » n’est pas forcément la manche préférée des deux pilotes Skoda, Sébastien Bedoret et Thomas Walbrecq n’ont pas pris la direction du Brabant flamand pour y faire de la figuration.