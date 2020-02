Mons: Les Restos du Rire ont permis de récolter 15.000 euros!

Dimanche dernier, le théâtre royal de Mons accueillait la seconde édition des Restos du Rire. Le projet, lancé par David Jeanmotte, rassemble une pléiade d’humoristes. Les deux spectacles programmés sur la journée ont permis de récolter 15.000 euros! Ils seront reversés à la fédération des Restos du Cœur de Belgique.

Plus de 20 humoristes et artistes se sont succédé sur scène ce dimanche, au théâtre royal de Mons. Ils se sont démenés pour la bonne cause, une idée lancée par David Jeanmotte en 2019.