Honnelles: les pompiers interviennent pour un feu de cheminée

27/02 13:00 → 28/02 10:00

Une zone pluvio-neigeuse traverse actuellement notre pays. Sur l'ouest et le centre du pays, il s'agira de pluie ou de neige fondante, qui pourra temporairement se transformer en neige (0 à 4 cm). En Ardenne, ce sera principalement de la neige (5 à 10 cm). Des plaques de glace pourront se former sur tout le pays la nuit prochaine et rendre les routes glissantes.