Mons-Borinage: partout notre eau du robinet est dure ou très dure

Le calcaire dans l’eau domestique, c’est un vrai problème. Non pas pour les personnes qui la consomment mais bien pour certains électroménagers ou le matériel de chauffage. A la longue, ces appareils détériorés par une grande quantité de calcaire doivent être remplacés prématurément. C’est la raison pour laquelle de plus en plus de ménages investissent dans un adoucisseur.

Si l’on se réfère à la carte géographique publiée par le Service public de Wallonie relative à la dureté de l’eau distribuée, la situation est simple : tout l’arrondissement de Mons est d’une intense couleur bleue, voire bleu foncé.