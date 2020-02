Cyclisme: le Grand Prix Samyn 2020 va innover!

Les organisateurs du Samyn, dont le président Philippe Liénart, annoncent une belle brochette de nouveautés autour des deux courses, dames et hommes, prévues le 3 mars entre Quaregnon et Dour. La couse a vécu des moments durs. 2020 sonne le début de la récré!

Mettre sur pied une course cycliste n’est pas une mince affaire de nos jours. L’argent a toujours été et reste le nerf de la guerre. Le GP Samyn a, à ce titre, récemment connu une période très sombre. Dont il est sorti, à la force des caractères. La sécurité de tous, coureurs, suiveurs et spectateurs, est devenue un dossier très lourd mais indispensable.