Mons-Borinage: les pharmaciens en rupture de stock de masques

Le coronavirus est aux portes de la Belgique. L’épidémie se rapproche. Une situation qui inquiète les habitants de Mons-Borinage. De plus en plus d’entre eux veulent acheter des masques en pharmacie. Mais ils font quasi tous chou blanc. Presque toutes les pharmacies sont en rupture de stock. Les hôpitaux de la région gardent évidemment aussi à l’œil l’évolution de l’épidémie et se préparent à la possible arrivée du virus.

